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Яремчук отметился результативным действием в матче чемпионата Греции

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Яремчук отметился результативным действием в матче чемпионата Греции

Фото: Олімпіакос

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Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отдал ассист в матче 23-го тура Суперлиги Греции против "Пансерраикоса".

Роман вышел на замену на 63-й минуте игры. Уже на 75-й минуте Яремчук ассистировал на Желсона Мартинеша, который забил четвертый гол команды.

В текущем сезоне украинец провел за "Олимпиакос" 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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