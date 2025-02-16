Яремчук отметился результативным действием в матче чемпионата Греции
Вышел и помог
Фото: Олімпіакос
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отдал ассист в матче 23-го тура Суперлиги Греции против "Пансерраикоса".
Роман вышел на замену на 63-й минуте игры. Уже на 75-й минуте Яремчук ассистировал на Желсона Мартинеша, который забил четвертый гол команды.
В текущем сезоне украинец провел за "Олимпиакос" 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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