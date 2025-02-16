Яремчук отметился результативным действием в матче чемпионата Греции

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отдал ассист в матче 23-го тура Суперлиги Греции против "Пансерраикоса".

Роман вышел на замену на 63-й минуте игры. Уже на 75-й минуте Яремчук ассистировал на Желсона Мартинеша, который забил четвертый гол команды.

В текущем сезоне украинец провел за "Олимпиакос" 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.