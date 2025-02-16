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За полчаса стал лучшим за всех игроков соперника. Яремчук получил оценки за матч чемпионата Греции

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За полчаса стал лучшим за всех игроков соперника. Яремчук получил оценки за матч чемпионата Греции

Фото: Olympiacos FC

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук принял участие в матче 23-го тура Суперлиги Греции против "Пансерраикоса" (4:0). Игрок вышел на замену на 62-й минуте.

Роману удалось отличиться ассистом и записать на свой счет желтую карточку. Кроме этого, отдал 6 точных пасов из 8-ми, нанес один удар по воротам, выиграл 3 единоборства из 6-ти, сфолил, заработал штрафной и забежал в офсайд.

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Статистический портал Sofascore оценил выступление Яремчука в 7,4 баллов. Эта оценка выше всех футболистов соперника и одной из лучших в матче.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.02.2025 в 19:55
Норм
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.02.2025 в 19:55
Норм
Ответить
0
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