За полчаса стал лучшим за всех игроков соперника. Яремчук получил оценки за матч чемпионата Греции
Успешная игра
Фото: Olympiacos FC
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук принял участие в матче 23-го тура Суперлиги Греции против "Пансерраикоса" (4:0). Игрок вышел на замену на 62-й минуте.
Роману удалось отличиться ассистом и записать на свой счет желтую карточку. Кроме этого, отдал 6 точных пасов из 8-ми, нанес один удар по воротам, выиграл 3 единоборства из 6-ти, сфолил, заработал штрафной и забежал в офсайд.
Статистический портал Sofascore оценил выступление Яремчука в 7,4 баллов. Эта оценка выше всех футболистов соперника и одной из лучших в матче.
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Источник:www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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16.02.2025 в 19:55
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