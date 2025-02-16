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Впервые после перехода в Рому Довбик провел весь матч на скамейке запасных

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Все когда-нибудь случается впервые

Впервые после перехода в Рому Довбик провел весь матч на скамейке запасных

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 25-м туре чемпионата Италии "волки" одолели в гостях "Парму" (1:0). Артем Довбик провел весь поединок на скамейке запасных.

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Впервые в сезоне украинец не получил ни одной минуты на поле. В октябре форвард не попал в заявку на встречу против "Торино", а декабрьский поединок с "Лечче" пропустил из-за болезни. Во всех остальных матчах экс-футболист "Днепра-1" отыграл по крайней мере 27 минут.

13 февраля Артем вышел в старте поединка с "Порту" в 1/16 финала Лиги Европы и провел на поле более 1,5 тайма. Вероятно, тренерский штаб решил поберечь форварда на ответную встречу.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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