Впервые после перехода в Рому Довбик провел весь матч на скамейке запасных

В 25-м туре чемпионата Италии "волки" одолели в гостях "Парму" (1:0). Артем Довбик провел весь поединок на скамейке запасных.

Впервые в сезоне украинец не получил ни одной минуты на поле. В октябре форвард не попал в заявку на встречу против "Торино", а декабрьский поединок с "Лечче" пропустил из-за болезни. Во всех остальных матчах экс-футболист "Днепра-1" отыграл по крайней мере 27 минут.

13 февраля Артем вышел в старте поединка с "Порту" в 1/16 финала Лиги Европы и провел на поле более 1,5 тайма. Вероятно, тренерский штаб решил поберечь форварда на ответную встречу.