Юрист привел причину, почему пробу Б Мудрика до сих пор не обнародовали
Процесс затянулся
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Бывший исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины, юрист Евгений Пронин прокомментировал ситуацию с отсутствием информации о результатах исследования допинг-пробы "Б" полузащитника "Челси" Михаила Мудрика.
"В середине декабря появилась информация о положительной пробе "А" у Михаила Мудрика. Сообщалось, что он запросил открытие пробы "Б". Обычно пробу "Б" открывают / исследуют и обнародуют не позднее 8 недель.
Я помню несколько примеров, когда это время было немного дольше: Мария Шарапова (проба "А" январь 2016, проба "Б" – июнь), Тайсон Гэй ждал 11 недель".
"Проба Мудрика уже должна была быть открыта на сегодняшний день, но информация отсутствует. Или исследование почему-то длится дольше обычного срока, или юристы Михаила уже знают результат и пошли его обжаловать в CAS без обнародования информации”, – написал Пронин в своем Telegram-канале.
Информация о положительном допинг-тесте Мудрика попала в СМИ в середине декабря, поэтому результат пробы "Б" должны были объявить в конце января или начале февраля.
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