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Юрист привел причину, почему пробу Б Мудрика до сих пор не обнародовали

Наши за границей
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Процесс затянулся

Юрист привел причину, почему пробу Б Мудрика до сих пор не обнародовали

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины, юрист Евгений Пронин прокомментировал ситуацию с отсутствием информации о результатах исследования допинг-пробы "Б" полузащитника "Челси" Михаила Мудрика.

"В середине декабря появилась информация о положительной пробе "А" у Михаила Мудрика. Сообщалось, что он запросил открытие пробы "Б". Обычно пробу "Б" открывают / исследуют и обнародуют не позднее 8 недель.
Я помню несколько примеров, когда это время было немного дольше: Мария Шарапова (проба "А" январь 2016, проба "Б" – июнь), Тайсон Гэй ждал 11 недель".

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"Проба Мудрика уже должна была быть открыта на сегодняшний день, но информация отсутствует. Или исследование почему-то длится дольше обычного срока, или юристы Михаила уже знают результат и пошли его обжаловать в CAS без обнародования информации”, – написал Пронин в своем Telegram-канале.

Информация о положительном допинг-тесте Мудрика попала в СМИ в середине декабря, поэтому результат пробы "Б" должны были объявить в конце января или начале февраля.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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1 голосов
Источник:
PRONIN
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
16.02.2025 в 22:02
Пудрик наберись смелости и признайся что ты принимал мельдоний. А может даже ртуть и плутоний...
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Комментарии 5
avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.02.2025 в 22:02
Пудрик наберись смелости и признайся что ты принимал мельдоний. А может даже ртуть и плутоний...
Ответить
0
1
Matachorros (Chicago)
16.02.2025 в 21:54
Чмудика походу развели второй раз. Первый раз те кто толкнул ему мнльдоний, с уверением что именно их дурь никто не обнаружит. А второй раз адвокатишки, наверняка содрали с него пару лямов, пообещав что разрулят его косяк . Так потихоньку избавляют мишку от лишнего лавэ, а потом как нечего будет трусить с него, то кинут по быстрому и всё станет ясно.
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aleks68
16.02.2025 в 21:55
пе.дри.ло из "чикаго "чмо это ты
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oda1979 (Запорожье)
16.02.2025 в 21:44
Не могут баночку открыть?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.02.2025 в 21:41
дегустируют пидры)))
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0
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