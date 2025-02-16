Соболь принял участие в матче Лиги 1. Как отыграл?
Немного, но все же
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь принял участие в матче 22-го тура Лиги 1 против "Ланса" (2:0). Он вышел на замену на 87-й минуте игры.
Учитывая дополнительное время, Эдуард отыграл 12 минут. Защитник дважды вынес мяч, обыграл соперника, выиграл единоборство и выполнил лонгбол.
Аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление украинца в средние баллы: 6,3 и 6,5 соответственно.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский снова назвал количество убитых и раненых в войне со стороны Украины
- Аномальные суммы ставок. Комитет этики и честной игры заинтересовался матчем Первой лиги
- Контрольный матч. Динамо – РФШ 1:0. Украинцы все же дожали
- Сенькив – о переходе украинцев в Трабзонспор: Они все плюс-минус как беглецы, которые переплывали через Тису
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Коваленко сыграл впервые за почти 10 месяцев. Как для него прошел этот матч
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000