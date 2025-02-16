Соболь принял участие в матче Лиги 1. Как отыграл?

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь принял участие в матче 22-го тура Лиги 1 против "Ланса" (2:0). Он вышел на замену на 87-й минуте игры.

Учитывая дополнительное время, Эдуард отыграл 12 минут. Защитник дважды вынес мяч, обыграл соперника, выиграл единоборство и выполнил лонгбол.

Читайте также Конкурент для украинца. Страсбург подписал левого защитника из середняка АПЛ

Аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление украинца в средние баллы: 6,3 и 6,5 соответственно.