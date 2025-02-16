Проигранный суд и закрытие бизнеса: проблемы Зинченко не ограничиваются отсутствием игровой практики
Непростой период для украинца
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Футболист проиграл дело в суде по иску HMRC (управление по налоговым и таможенным пошлинам Великобритании), которое было открыто против его компании Alex Zinchenko Image Rights за неуплату налогов на сумму около 2 млн фунтов стерлингов.
По данным Mirror, последние отчеты компании Зинченко показали налоговую задолженность в размере 893 133 фунта стерлингов в 2023-м и 834 164 фунта стерлингов в предыдущем году. Суд постановил, что компания Зинченко должна закрыться в марте этого года.
Сообщается, что украинец был директором компании и единственным лицом, владевшим ее акциями, как минимум, до 3 ноября прошлого года.
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