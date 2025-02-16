  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Проигранный суд и закрытие бизнеса: проблемы Зинченко не ограничиваются отсутствием игровой практики
В тренде

Проигранный суд и закрытие бизнеса: проблемы Зинченко не ограничиваются отсутствием игровой практики

Наши за границей
Обновлено

Непростой период для украинца

Проигранный суд и закрытие бизнеса: проблемы Зинченко не ограничиваются отсутствием игровой практики

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист проиграл дело в суде по иску HMRC (управление по налоговым и таможенным пошлинам Великобритании), которое было открыто против его компании Alex Zinchenko Image Rights за неуплату налогов на сумму около 2 млн фунтов стерлингов.

Читайте такжеАрсенал зимой так и не получил ни одного предложения по Александру Зинченко

По данным Mirror, последние отчеты компании Зинченко показали налоговую задолженность в размере 893 133 фунта стерлингов в 2023-м и 834 164 фунта стерлингов в предыдущем году. Суд постановил, что компания Зинченко должна закрыться в марте этого года.

Сообщается, что украинец был директором компании и единственным лицом, владевшим ее акциями, как минимум, до 3 ноября прошлого года.

По теме
yellow-arrow
Соболь принял участие в матче Лиги 1. Как отыграл?
yellow-arrow
Юрист привел причину, почему пробу Б Мудрика до сих пор не обнародовали
yellow-arrow
Впервые после перехода в Рому Довбик провел весь матч на скамейке запасных
Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mirror, Goal, The Sun
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости