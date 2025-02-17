Тренер Дженоа рассказал, сыграет ли Малиновский в матче с Венецией

Главный тренер "Дженоа" Патрик Вийера прокомментировал возможное участие украинца Руслана Малиновского в матче 25-го тура Серии А против "Венеции".

"Малиновский чувствует себя лучше. Еще нужно немного подождать, поскольку важно быть физически готовым. Его состояние с каждым днем улучшается, и это положительный момент", - приводит слова Вийера TUTTOmercatoWEB.

Напомним, что Малиновский получил серьезную травму в поединке пятого тура итальянской Серии А, в котором "Дженоа" уступила "Венеции" со счетом 0:2. Случилось это 21 сентября.

Ранее сообщалось, что Малиновский провел контрольный матч в составе молодежной командой "Дженоа".

Матч 25-го тура "Дженоа" - "Венеция" состоится сегодня, 17 февраля и начнется в 21:45.