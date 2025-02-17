Малиновский впервые после травмы попал в заявку Дженоа

"Дженоа" опубликовала заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Италии против "Венеции".

Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в список игроков, которые могут принять участие во встречи. Отметим, что украинец впервые после продолжительной паузы попал в заявку "грифонов".

Напомним, Малиновский не выходил на поле с сентября прошлого года, когда получил серьезную травму в поединке пятого тура Серии А против "Венеции" (0:2). После чего он перенес операцию и проходил период восстановления.

Матч "Дженоа" - "Венеция" состоится сегодня, 17 февраля и начнется в 21:45 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Малиновский провел контрольный матч в составе молодежной командой "Дженоа".