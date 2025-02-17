  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский впервые после травмы попал в заявку Дженоа
В тренде

Малиновский впервые после травмы попал в заявку Дженоа

Наши за границей

Украинец попал в заявку команду на матч против "Венеции"

Малиновский впервые после травмы попал в заявку Дженоа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Дженоа" опубликовала заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Италии против "Венеции".

Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в список игроков, которые могут принять участие во встречи. Отметим, что украинец впервые после продолжительной паузы попал в заявку "грифонов".

Напомним, Малиновский не выходил на поле с сентября прошлого года, когда получил серьезную травму в поединке пятого тура Серии А против "Венеции" (0:2). После чего он перенес операцию и проходил период восстановления.

Матч "Дженоа" - "Венеция" состоится сегодня, 17 февраля и начнется в 21:45 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Малиновский провел контрольный матч в составе молодежной командой "Дженоа".

По теме
yellow-arrow
Настоящая стена. Борнмут не перестает восхищаться Забарным
yellow-arrow
Тренер Дженоа рассказал, сыграет ли Малиновский в матче с Венецией
yellow-arrow
Старт второго круга УПЛ, Ман Сити – Ливерпуль, Цыганков на Бернабеу. Расписание футбола на 17 – 23 февраля
Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Венеция
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GenoaCFC
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости