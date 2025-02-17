Малиновский впервые после травмы попал в заявку Дженоа
Украинец попал в заявку команду на матч против "Венеции"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Дженоа" опубликовала заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Италии против "Венеции".
Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в список игроков, которые могут принять участие во встречи. Отметим, что украинец впервые после продолжительной паузы попал в заявку "грифонов".
Напомним, Малиновский не выходил на поле с сентября прошлого года, когда получил серьезную травму в поединке пятого тура Серии А против "Венеции" (0:2). После чего он перенес операцию и проходил период восстановления.
Матч "Дженоа" - "Венеция" состоится сегодня, 17 февраля и начнется в 21:45 по Киеву.
Ранее сообщалось, что Малиновский провел контрольный матч в составе молодежной командой "Дженоа".
La lista dei convocati per #GenoaVenezia ???? pic.twitter.com/SA7FzPEIIf— Genoa CFC (@GenoaCFC) February 17, 2025
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