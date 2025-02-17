Настоящая стена. Борнмут не перестает восхищаться Забарным
Клуб выложил видео с участием защитника сборной Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" продолжает восхищаться Ильей Забарным и его надежной игрой в защите.
После победного матча против "Саутгемптона" (1:3), официальный профиль "вишен" в соцсети X выложил видео эпизода, когда Забарный спас команду от пропущенного гола. 22-летний центрбек удачно пошел в подкат, не дав нападающему "святых" отправить мяч в практически пустые ворота.
Illia Zabarnyi ⛔️ pic.twitter.com/DPVoAlm4TX— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 17, 2025
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Добавим, что в этом сезоне Илья Забарный провел на поле все 90 минут в каждом из 25 матчей в АПЛ. Он является одним из трех полевых футболистов в чемпионате Англии, который полностью отыграл каждый матч в текущей кампании.
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