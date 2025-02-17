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Настоящая стена. Борнмут не перестает восхищаться Забарным

Наши за границей
Обновлено

Клуб выложил видео с участием защитника сборной Украины

Настоящая стена. Борнмут не перестает восхищаться Забарным

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" продолжает восхищаться Ильей Забарным и его надежной игрой в защите.

После победного матча против "Саутгемптона" (1:3), официальный профиль "вишен" в соцсети X выложил видео эпизода, когда Забарный спас команду от пропущенного гола. 22-летний центрбек удачно пошел в подкат, не дав нападающему "святых" отправить мяч в практически пустые ворота.

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Добавим, что в этом сезоне Илья Забарный провел на поле все 90 минут в каждом из 25 матчей в АПЛ. Он является одним из трех полевых футболистов в чемпионате Англии, который полностью отыграл каждый матч в текущей кампании.

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АПЛ Борнмут Илья Забарный
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Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
17.02.2025 в 14:29
ДИНАМО (Київ) завжди славилось своїми вихованцями !!! Браво Забарний, браво ДИНАМО !!! Смерть ка.цапам !!!
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.02.2025 в 14:29
ДИНАМО (Київ) завжди славилось своїми вихованцями !!! Браво Забарний, браво ДИНАМО !!! Смерть ка.цапам !!!
Ответить
2
1

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