Настоящая стена. Борнмут не перестает восхищаться Забарным

"Борнмут" продолжает восхищаться Ильей Забарным и его надежной игрой в защите.

После победного матча против "Саутгемптона" (1:3), официальный профиль "вишен" в соцсети X выложил видео эпизода, когда Забарный спас команду от пропущенного гола. 22-летний центрбек удачно пошел в подкат, не дав нападающему "святых" отправить мяч в практически пустые ворота.

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Добавим, что в этом сезоне Илья Забарный провел на поле все 90 минут в каждом из 25 матчей в АПЛ. Он является одним из трех полевых футболистов в чемпионате Англии, который полностью отыграл каждый матч в текущей кампании.