"Все портовые города имеют статус криминальных", - Непогодов сравнил Марсель и Одессу

Экс-вратарь ряда украинских команд Дмитрий Непогодов рассказал о жизни во французском городе Марсель, вспомнив в этом контексте и об Одессе.

"Марсель – криминальный город? Да, я слышал об этом свойстве Марселя. Пожалуй, все крупные портовые города, как, например, та же Одесса, имеют такую репутацию, Марсель очень интернациональный, даже в Академии были ребята почти со всего мира, а особенно много с Африканского континента. К счастью, лично мне не приходилось попадать в какие-то криминальные ситуации.