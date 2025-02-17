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"Все портовые города имеют статус криминальных", - Непогодов сравнил Марсель и Одессу

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Кипер еще в 18 лет попал в Марсель

"Все портовые города имеют статус криминальных", - Непогодов сравнил Марсель и Одессу

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-вратарь ряда украинских команд Дмитрий Непогодов рассказал о жизни во французском городе Марсель, вспомнив в этом контексте и об Одессе.

"Марсель – криминальный город? Да, я слышал об этом свойстве Марселя. Пожалуй, все крупные портовые города, как, например, та же Одесса, имеют такую репутацию, Марсель очень интернациональный, даже в Академии были ребята почти со всего мира, а особенно много с Африканского континента. К счастью, лично мне не приходилось попадать в какие-то криминальные ситуации.

Но когда уже был в Украине, мне попалась одна статья в интернете. В ней говорилось о том, что тогдашний спортивный директор "Олимпика" Жозе Аниго был причастен к криминалу, а его сын даже погиб в перестрелке после ограбления ювелирного магазина. Хорошо помню, как во время общения с ним чувствовал, что он серьезный и весьма непростой человек. Сейчас, насколько мне известно, Аниго продолжает работать в футболе", - рассказал Непогодов.

Напомним, что 18-летний Непогодов три сезона (2006-2009) выступал за "Марсель", в основном за вторую команду, а за первую так и не дебютировал.

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Дмитрий Непогодов Черноморец (Одесса) Марсель
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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