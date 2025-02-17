Четыре очка разницы между командами. Кто из украинских игроков вышел в стартовом составе в матче Лехии
Матч начнётся в 20:00 по киевскому времени
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"Лехия Гданськ", в которой играют 6 украинских футболистов едет в гости к "Заглэмбе".
В стартовом составе гостей вышло 2 украинских игрока – полузащитник Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник. На скамейке запасных остался арендованный из киевского "Динамо" атакующий полузащитник Антон Царенко.
???? ????????????????????????— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) February 17, 2025
Oto nasza wyjściowa jedenastka na mecz z Zagłębiem Lubin ????
Pierwszy gwizdek o 19:00 ⌚️#ZAGLGD ???? pic.twitter.com/24G172EMR3
Три матча подряд вне заявки остаётся голкипер Богдан Сарнавский. Также на скамейке нет Ивана Желижко и арендованного из "Динамо" Сергея Булецы.
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До матча "Лехия Гданськ" занимает 17-е место с 18-ю баллами. "Заглэмбе" - 14-е с 22-мя баллами.
Матч начнётся в 20:00 по киевскому времени.
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