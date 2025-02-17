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Экс-звезда Динамо пошел служить в армию

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Александар Драгович будет служить в ВС Австрии

Экс-звезда Динамо пошел служить в армию

instagram.com/fkaustriawien

Новина українською

33-летний австрийский экс-защитник "Динамо" Александар Драгович, который сейчас играет за "Аустрию", продолжит службу к Вооруженным силам Австрии.

Как пишет местное издание Kleine Zeitung, в клубе подтвердили информацию, что Александар, который в воскресенье помог "Аустрии" одержать победу над "Рапидом" (2:1) в дерби в рамках австрийской Бундеслиги, в понедельник отправился в австрийскую армию, чтобы продолжить службу, которую он не закончил 14 лет назад.

Все дело в том, что из-за перехода из "Аустрии" в "Базель" в январе 2011 года, незадолго до своего 20-летия, Драгович не прошел срочную военную службу, обязательную для всех мужчин. Именно поэтому Александар сейчас получил повестку из армии.

Футболист будет вынужден в следующие два месяца появляться в армейский спортивный центр в Вене. Впрочем, это не должно помешать футболисту полноценно тренироваться и выступать за "Аустрию".

Напомним, что Александар выступал за киевское "Динамо" с 2013 по 2016 года – сыграл за киевлян 111 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

В нынешнем сезоне Драгович сыграл 19 поединков за "Аустрию" во всех турнирах.

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Аустрия (Вена) Александар Драгович
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Источник:
Kleine Zeitung,
Опубликовал: Михаил Черныш
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