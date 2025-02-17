Малиновский возвращается! Известны стартовые составы на матч Серии А Дженоа - Венеция

Сегодня, 17 февраля, в заключительном матче 25-го тура итальянской Серии А "Дженоа" примет "Венецию".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд. Украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский, который восстановился после серьезной травмы, в заявке на этот матч, но остался в запасе.

Напомним, Малиновский не выходил на поле с сентября прошлого года, когда получил серьезную травму в поединке пятого тура Серии А против "Венеции" (0:2). После чего он перенес операцию и проходил период восстановления.