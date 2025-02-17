Малиновский возвращается! Известны стартовые составы на матч Серии А Дженоа - Венеция
Руслан возвращается в игру после серьезной травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 17 февраля, в заключительном матче 25-го тура итальянской
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд. Украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский, который восстановился после серьезной травмы, в заявке на этот матч, но остался в запасе.
Напомним, Малиновский не выходил на поле с сентября прошлого года, когда получил серьезную травму в поединке пятого тура Серии А против "Венеции" (0:2). После чего он перенес операцию и проходил период восстановления.
⤴️ La nostra formazione per #GenoaVenezia pic.twitter.com/t0PzSL5PXN— Genoa CFC (@GenoaCFC) February 17, 2025
Starting XI ????⚫️????#ArancioNeroVerde pic.twitter.com/pd9ZaeQYDQ— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) February 17, 2025
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