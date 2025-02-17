Вернутся к вопросу летом. Испанский гранд не отказался от идеи подписания Зинченко

Мадридский " Атлетико ", несмотря на неудачную попытку подписать в январе украинского защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко, не отказался от идеи этого трансфера, сообщает estoesatleti.es.

Отмечается, что летом "матрасники" намерены вернуться к варианту с украинцем и предпримут еще одну попытку заполучить игрока.

Напомним, в январе переход Зинченко в "Атлетико" не состоялся по той причине, что клубы не сумели договориться о сумме отступных: "Арсенал" хотел получить за своего игрока 20 млн, что не устраивало мадридцев.

В этом сезоне украинец сыграл за "Арсенал" в 13 матчах. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 30 миллионов евро.