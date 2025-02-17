Порешали. Во втором голе Лехии поучаствовали украинские футболисты. Видео гола
Вот она сила
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гданськая "Лехия" приехала к "Заглембе" в 21-м туре Чемпионата Польши.
Во втором голе команды поучаствовали украинцы. Полузащитник Максим Хлань забил после передачи нападающего Богдана Вьюнника.
Видео гола:
Українці взяли участь в другому голі "Лехії". Відео: Ekstraklasa TV pic.twitter.com/OitRhbQb3D— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 17, 2025
Максим Хлань забил второй гол за "Лехию". До этого он забивал в ворота "Ягелонии". Также на счету футболиста 2 голевые передачи.
Богдан Вьюнник отдал вторую голевую передачу в Чемпионате Польши. Также нападающий забил за клуб 4 гола.
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"Лехия" после первого тайма выигрывает 2:0. Заметим, на скамейке запасных остался ещё один украинец Антон Царенко.
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