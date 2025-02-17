Порешали. Во втором голе Лехии поучаствовали украинские футболисты. Видео гола

Гданськая "Лехия" приехала к "Заглембе" в 21-м туре Чемпионата Польши.

Во втором голе команды поучаствовали украинцы. Полузащитник Максим Хлань забил после передачи нападающего Богдана Вьюнника.

Видео гола:

Українці взяли участь в другому голі "Лехії". Відео: Ekstraklasa TV pic.twitter.com/OitRhbQb3D — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 17, 2025

Максим Хлань забил второй гол за "Лехию". До этого он забивал в ворота "Ягелонии". Также на счету футболиста 2 голевые передачи.

Богдан Вьюнник отдал вторую голевую передачу в Чемпионате Польши. Также нападающий забил за клуб 4 гола.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Лехия" после первого тайма выигрывает 2:0. Заметим, на скамейке запасных остался ещё один украинец Антон Царенко.