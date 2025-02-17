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Порешали. Во втором голе Лехии поучаствовали украинские футболисты. Видео гола

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Порешали. Во втором голе Лехии поучаствовали украинские футболисты. Видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Гданськая "Лехия" приехала к "Заглембе" в 21-м туре Чемпионата Польши.

Во втором голе команды поучаствовали украинцы. Полузащитник Максим Хлань забил после передачи нападающего Богдана Вьюнника.

Видео гола:

Максим Хлань забил второй гол за "Лехию". До этого он забивал в ворота "Ягелонии". Также на счету футболиста 2 голевые передачи.

Богдан Вьюнник отдал вторую голевую передачу в Чемпионате Польши. Также нападающий забил за клуб 4 гола.

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"Лехия" после первого тайма выигрывает 2:0. Заметим, на скамейке запасных остался ещё один украинец Антон Царенко.

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Лехия (Гданьск) Максим Хлань Богдан Вьюнник
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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