Результативная случайность. Украинец отметился забавным ассистом в матче Лехии. Видео
Ну красавчик!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинец отметился забавным ассистом в матче "Лехии".
Богдан Вьюнник в матче против "Заглембе" отдал второй ассист. Украинец был вблизи штрафной. Футболист хозяев совершил ошибку, мяч отскочил от ноги Вьюнника и попал к Бобчеку, который отправил его в ворота.
"Лехия" сделала счёт 3:0. Видео ассиста и гола:
В'юннік і його другий асист— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 17, 2025
Відео: Canal+ Sport 3 pic.twitter.com/ZnoUbXbCod
Для Богдана Вьюнника это третья голевая передача в Чемпионате Польши и вторая в этом матче. Первый ассист украинец отдал на земляка Максима Хланя.
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"Заглембе" один мяч отыграли в середине тайма. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу "Лехии".
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