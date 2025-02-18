Легенда Астон Виллы: Посмотрите на Мудрика за 62 млн. Это катастрофический трансфер
Экс-футболист удивлен расходами синих
Фото: soccernews.ru/ Автор - неизвестен
Бывший форвард "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор раскритиковал трансферы "Челси".
"Они просто ужасные. Сколько они потратили? И потратили впустую. Я имею в виду Бадьяшиля, который в 2023 году стоил 35 млн. Мы не видели, как он играет. Посмотрите на Мудрика за 62 млн. Это катастрофический трансфер".
“Фернандес – 106 млн, Нкунку – 52 млн, Нету – 51 млн, Феликс – 45 млн. А потом они отдали его в аренду за небольшую сумму, не получив достойных денег. Они тратят очень плохо", – убежден Агбонлахор.
Габриэль находился в системе "Астон Виллы" с 1994 по 2018 год.
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Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 05:44
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