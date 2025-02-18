  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Легенда Астон Виллы: Посмотрите на Мудрика за 62 млн. Это катастрофический трансфер
В тренде

Легенда Астон Виллы: Посмотрите на Мудрика за 62 млн. Это катастрофический трансфер

Наши за границей
Обновлено

Экс-футболист удивлен расходами синих

Легенда Астон Виллы: Посмотрите на Мудрика за 62 млн. Это катастрофический трансфер

Фото: soccernews.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Бывший форвард "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор раскритиковал трансферы "Челси".

"Они просто ужасные. Сколько они потратили? И потратили впустую. Я имею в виду Бадьяшиля, который в 2023 году стоил 35 млн. Мы не видели, как он играет. Посмотрите на Мудрика за 62 млн. Это катастрофический трансфер".

Читайте такжеМаркевич назвал три кандидатуры на замену Мудрику в сборной Украины

“Фернандес – 106 млн, Нкунку – 52 млн, Нету – 51 млн, Феликс – 45 млн. А потом они отдали его в аренду за небольшую сумму, не получив достойных денег. Они тратят очень плохо", – убежден Агбонлахор.

Габриэль находился в системе "Астон Виллы" с 1994 по 2018 год.

По теме
yellow-arrow
Результативная случайность. Украинец отметился забавным ассистом в матче Лехии. Видео
yellow-arrow
Вернутся к вопросу летом. Испанский гранд не отказался от идеи подписания Зинченко
yellow-arrow
Экс-звезда Динамо пошел служить в армию
Астон Вилла (Бирмингем) Габриэль Агбонлахор Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 05:44
Їб.алися гуси догори ногами -- з"явилися діти з довгими носами ! От не треба цими носами лізти в чужий гаманець ! Рахуй козел своє !
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 05:44
Їб.алися гуси догори ногами -- з"явилися діти з довгими носами ! От не треба цими носами лізти в чужий гаманець ! Рахуй козел своє !
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости