Легенда Астон Виллы: Посмотрите на Мудрика за 62 млн. Это катастрофический трансфер

Бывший форвард "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор раскритиковал трансферы "Челси".

"Они просто ужасные. Сколько они потратили? И потратили впустую. Я имею в виду Бадьяшиля, который в 2023 году стоил 35 млн. Мы не видели, как он играет. Посмотрите на Мудрика за 62 млн. Это катастрофический трансфер".