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Цыганык: Чем дольше затягивается ситуация с Мудриком, тем меньше шансов на хороший результат

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Журналист дал неутешительный прогноз по делу Мудрика

Цыганык: Чем дольше затягивается ситуация с Мудриком, тем меньше шансов на хороший результат

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык сообщил, что пока нет новостей касательно результатов повторной допинг-пробы вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Нет пока никакой информации по Мудрику. Я, честно говоря, тоже удивлен, что так долго это все затягивается.

Знаете, чем дольше оно затягивается, тем меньше шансов на хороший результат. Я себе так представляю, что оно примерно так где-то может быть. Но ждем", - сказал Цыганык в эфире авторского YouTube-канала.

Информация о положительном допинг-тесте Мудрика попала в СМИ в середине декабря, поэтому результат пробы "Б" должны были объявить в конце января или начале февраля.

Также добавим, что ранее лондонский "Челси" оставил 24-летнего украинского вингера в заявке на плей-офф Лиги конференций, несмотря на то, что Мудрик временно отстранен от футбола.

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Игорь Цыганык Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Циганик LIVE
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 08:47
Що воно наляпало своїм дурним язиком.... ????
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 08:47
Що воно наляпало своїм дурним язиком.... ????
Ответить
1
0

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