Экс-форвард Шахтера вошел в символическую сборную 21-го тура Экстраклясы по версии Sofascore

Бывший форвард донецкого "Шахтера" Богдан Вьюнник, который сейчас выступает за "Лехию Гданьск" в чемпионате Польши, вошел в символическую сборную 21-го тура Экстраклясы по версии авторитетного статистического портала Sofascore.

В выездном матче против "Заглембе" (1:3) 22-летний украинец провел на поле 78 минут и отметился двумя голевыми передачами, одна из которых была адресована Максиму Хланю. Также Вьюнник выполнил 13 из 19 точных передач, совершил одну удачную попытку дриблинга и четыре раза выиграл борьбу за владение мячом. Нападающий получил оценку в 7,9 от аналитического ресурса, став одним из одиннадцати лучших футболистов в предыдущем туре чемпионата Польши.

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Также добавим, что в текущем сезоне на счету Богдана Вьюнника 4 гола и 3 результативные передачи в 20 матчах за "Лехию Гданьск" во всех турнирах. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 600 тысяч евро.