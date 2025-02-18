Экс-игрок сборной Италии: Довбику не нужен отдых, ему нужно совершенствоваться

Бывший нападающий "Ромы" и сборной Италии Франческо Грациани критически высказался об украинском форварде "волков" Артеме Довбике.

"Довбик? Ему не нужен отдых, ему нужно совершенствоваться и быть более вовлеченным в игру. Я неудовлетворен его игрой. У него есть ограничения, он всегда играет левой ногой и мало общается с партнерами по команде.

Учитывая игру Шомуродова, я не думаю, что присутствие украинца в составе в матче против "Порту" является само собой разумеющимся", - цитирует Грациани Retesport.