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Экс-игрок сборной Италии: Довбику не нужен отдых, ему нужно совершенствоваться

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Претензии к украинцу

Экс-игрок сборной Италии: Довбику не нужен отдых, ему нужно совершенствоваться

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Ромы" и сборной Италии Франческо Грациани критически высказался об украинском форварде "волков" Артеме Довбике.

"Довбик? Ему не нужен отдых, ему нужно совершенствоваться и быть более вовлеченным в игру. Я неудовлетворен его игрой. У него есть ограничения, он всегда играет левой ногой и мало общается с партнерами по команде.

Учитывая игру Шомуродова, я не думаю, что присутствие украинца в составе в матче против "Порту" является само собой разумеющимся", - цитирует Грациани Retesport.

20 февраля "Рома" сыграет ответный матч против "Порту" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

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Лига Европы Порту (Португалия) Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Retesport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
18.02.2025 в 11:54
Вон у нас есть один специалист по анусам, так он каждый день совершенствуется: знает все виды глистов и сорта дерьма. С закрытыми глазами, на вкус может заключение сделать. Ау, где ты специалист по анусам?
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
18.02.2025 в 11:54
Вон у нас есть один специалист по анусам, так он каждый день совершенствуется: знает все виды глистов и сорта дерьма. С закрытыми глазами, на вкус может заключение сделать. Ау, где ты специалист по анусам?
Ответить
0
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