Экс-игрок сборной Италии: Довбику не нужен отдых, ему нужно совершенствоваться
Претензии к украинцу
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Бывший нападающий "Ромы" и сборной Италии Франческо Грациани критически высказался об украинском форварде "волков" Артеме Довбике.
"Довбик? Ему не нужен отдых, ему нужно совершенствоваться и быть более вовлеченным в игру. Я неудовлетворен его игрой. У него есть ограничения, он всегда играет левой ногой и мало общается с партнерами по команде.
Учитывая игру Шомуродова, я не думаю, что присутствие украинца в составе в матче против "Порту" является само собой разумеющимся", - цитирует Грациани Retesport.
20 февраля "Рома" сыграет ответный матч против "Порту" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.
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