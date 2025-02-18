Экс-хавбек ряда украинских клубов продолжит карьеру в Казахстане
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metalist1925.com
28-летний Бека Вачиберадзе на правах свободного агента перешел в казахстанский "Улытау". Контракт между сторонами подписан до 30 декабря 2025 года.
В течение карьеры Вачиберадзе защищал цвета "Металлиста 1925", "Черноморца", "Шахтера" (не сыграл ни одного матча), "Бетиса", а также выступал за национальные сборные Украины всех возрастных категорий, кроме основной команды.
В прошлом сезоне "Улытау" занял второе место в Первой лиге Казахстана, благодаря чему в следующей кампании сыграет в высшем дивизионе.
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