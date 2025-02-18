Будет играть в Левом Береге косоварского разлива. О союзе Дениса Костышина и Дриты

На днях Денис Костышин выбрал очень неожиданный вариант продолжения карьеры - предстал в качестве новичка косоварской “Дриты”. Простите, кого? Да, “Дриты”.

Массовый зритель УПЛ привык, что все происходит вообще-то наоборот — легионеры из соответствующего балканского региона едут к нам. Только в текущем сезоне выступают четыре косовара — Мухаррем Яшари, Хайдин Салиху (оба — ЛНЗ), Илир Красничи (“Колос”), а также Милот Авдили, приобретенный полтавской “Ворсклой” в начале января.

А здесь обратный, точно нетипичный сценарий. Поэтому мы решили разобраться, с чем будет иметь дело бывший полузащитник “Александрии”.

Кто платит за бал

С момента становления в 1999-м в местной Суперлиге сформировались свои лидеры. Впереди шагает "Приштина" (8 чемпионских медалей), далее — “Беса” (3), “Балкани” (3), достоин внимания и "Фероникели" (2).

Что касается “Дриты”, основанной еще в далеком 1947-м, то в ее активе пока три национальных золота, добытые в 2003-м, 2018-м и 2020-м соответственно. Добавим сюда кубок (2001) и Суперкубок страны (2018), и у нас получается вот такая скромная коллекция.

В то же время надо признать, что “интеллигенты” только в течение последних сезонов несколько раз приблизились к цели — трижды подряд заняли второе место, а в розыгрыше 2023/24 ограничились бронзовой строчкой. Потенциал, как видим, присутствует. Но кто его обеспечивает?

Задача возложена на плечи Валона Мурсели — 47-летний президент получил кресло в 2016-м, сразу задекларировал налаживание коммуникации с фанатами, реформу академии и инвестировал в проект 125 тысяч евро. Деньги заработаны благодаря им же созданной компании Valon Bau GmbH — контора специализируется на строительстве фасадов с системами теплоизоляции и гипсокартонных конструкций.

Учитывая вышеперечисленные награды, полученные в новейший период, напрашивается логичный вывод — видимо, Мурсели любят. Человек появился в трудные дни, осовременил “Дриту”, вывел на ведущие роли — почему бы не поблагодарить? Это не совсем так.

Во-первых, функционер любит сам сцепиться с коллегами (например, обвинить Косоварский футбольный союз в предвзятости судейского корпуса или возмутиться отсутствием приглашений его игроков в различные категории сборных). Во-вторых, болельщицкая аудитория неоднородна и ее наиболее активная часть желает, чтобы Валон сложил полномочия — ключевая претензия заключается в неспособности догнать “Балкани”, нового фронтмена лиги.

Специфический темперамент выливается в постоянные ссоры в соцсетях и на трибунах. На фоне объективной нестабильности тамошних реалий (как и у нас, клубы то исчезают, то возрождаются), это еще большая роскошь, что Мурсели исправно выплачивает зарплату. Трудно сказать о конкретных цифрах, однако, когда в 2018-м “Дрита” финишировала в лидерах, то исполнители были вознаграждены “рекордными премиальными в истории косоварского футбола”. И вот этого руководителя хотят выставить за дверь. Как-то не по-интеллигентски.

Есть шанс еще попробовать себя в еврокубках

Кто бы что ни утверждал об уровне и первенства, и непосредственно коллектива, но Денис, скорее всего, обогатится опытом на международной арене. В 2021-м и 2022-м тогдашний полузащитник “Колоса” познакомился с “Арисом”, “Риекой” и карагандинским “Шахтером” (суммарно провел на поле 209 минут). Теперь украинца будут ждать новые испытания — если он, конечно, задержится среди “интеллигентов”. Ответ прост: “Дрита” хоть и регулярно отбирается в еврокубки, но все еще не обладает достаточной прочностью, чтобы преодолеть квалификацию.

Здесь не идет речь об “осени”, “весне” и так далее. Все прозаично: да, клуб еще не нарастил мышцы и мучается в отборочных циклах. В 2018-м случился дебют — “Дрита” справилась с андорской “Санта-Коломой” (2:0), гибралтарским “Линкольн Ред Импс” (4:1), однако быстро почувствовала катастрофическую разницу, как только увидела превосходящего соперника — “Мальме” устроил разнос 5:0 и пошагал себе дальше по Лиге чемпионов.

Если проанализировать всю дистанцию, то пока косовары способны похвастаться 20 матчами, в которых зафиксировали 7 побед, 4 ничьи и 9 поражений. Что важно, бэкграунд накапливается из года в год, и со стороны команды уже наблюдается хоть какой-то отпор конкурентам с похожим классом.

Появление Лиги конференций немного упростило жизнь и добавило необходимых шишек — примечательно, что в 2021-м “Дрита” сцепилась с “Фейеноордом” (на секундочку, финалистом той кампании), выстояла дома (0:0), а в Роттердаме дважды забила (2:3) и заставила хозяев спасаться (все исправил хеттртик Гуса Тиля).

А в 2024-м "интеллигенты" даже добрались до плей-офф ЛК — во втором квалифай-раунде выбили “Брейдаблик” (3:1; вы не ошиблись, это те самые исландцы, с которыми в 2023-м соревновалась луганская “Заря”), затем — латвийскую “Ауду” (3:2) и, к сожалению, споткнулись за варшавскую “Легию” (0:3). Кто знает — а может как раз Денис Костышин поможет наконец приобщиться к групповой стадии какого-то из турниров?

Представители УПЛ воспользовались услугами исполнителей "Дриты"

Обычно менеджмент “Дриты” полагается на свободных агентов. Мониторятся домашняя среда, соседние рынки (Северная Македония, Албания, Болгария), есть иностранцы, привезенные из Латинской Америки и Африки. Клуб гарантирует контрактные требования, но не считает нужным комплектоваться за счет дорогостоящих трансферов — все равно Суперлига не приносит больших доходов и иногда взрывается скандалами, в частности, коррупционного характера.

В своей истории “интеллигенты” потратили 85 тысяч евро — в январе 2023-го подписали за 10 тысяч некоего Радди Овуку, конголезского фулбека из ганского чемпионата, а летом 2021-го — остальную сумму выделили на Мухаррема Яшари. Ага, едва ли не лучшего футболиста ЛНЗ.

Яшари хорошо себя зарекомендовал (9 мячей и 21 ассист в 93 поединках) и в январе 2024-го за 50 тысяч евро перебрался в Черкассы (это, кстати, третья по дороговизне продажа “Дриты”). На второй строчке тоже один наш знакомый — вышеупомянутый Хайдин Салиху, за которого пришлось выложить 250 тысяч евро.

Возглавляет коротенький списочек Арбнор Муя - в августе 2022-го “Антверпен” заплатил за албанского вингера 720 тысяч евро, а через полтора года уже сами бельгийцы выручили 2 миллиона благодаря интересу турецкого “Самсунспора”.

Косовары пока только учатся зарабатывать. Стратегия нехитрая: засветиться в Европе, настолько это возможно, и надеяться, что в будущем их игроки раскрутятся и послужат рекламой. Когда Яшари на радаре в Германии или Австрии, то “Дрита” также имеет выгоду — где-то когда-то и ее заметят за умение найти перспективные кадры.

Костышин вряд ли будет скучать

Сейчас “Дрита” имеет солидные шансы на победу в Суперлиге — отрыв от ближайшего оппонента составляет 8 очков. Главный тренер Зекирия Рамадани наделен большим авторитетом, взял золото с “Трепчей 89” (2016/17), “Фероникели” (2017/18) и “Приштиной” (2020/21), теперь движется навстречу очередной награде. Что интересно, статистический портал Transfermarkt оценивает состав этой потенциально чемпионской команды в 5,44 миллиона евро — во столько же, например, котируется “Левый Берег”. Как говорится, почувствуйте разницу.

А еще Костышина ждет заряженная атмосфера. Вот недаром Балканы всегда воспринимались “пороховой бочкой Европы” — слава Богу, сегодня масштабные конфликты заморожены или решены, но какая-то доля этого драйва до сих пор живет в болельщиках.

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“Дрита” базируется в стотысячном городе Гнилане и делит одноименный 9-тысячный стадион со своим принципиальным конкурентом — “Гилани”. Последние были созданы в 1995-м путем откола от “интеллигентов” — албанские футболисты отказались выступать за сербское руководство “Дриты” и пошли своим путем.

Несмотря на то, что оба клуба являются косоварскими, идеологические разногласия не утихли, поэтому дерби Гнилане является едва ли не самым важным в стране. Драки на трибунах — явление не редкое, склонны перерасти в серьезную зарубу, поэтому иногда приходится привлекать правоохранительные органы. Так, в августе 2015-го ультрас сорвали поединок, выбежали на поле и устроили шоу — хорошо, что толпу остановила полиция. Словом, Денису будет на что посмотреть.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine