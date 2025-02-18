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Почему так долго? Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой Б Мудрика

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Если проба Б подтвердит результаты пробы А, то результаты пробы Б публично могут и не обнародоваться

Почему так долго? Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой Б Мудрика

Getty Images / Global Images Ukraine

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Директор Национального антидопингового центра Украины Сергей Попик на фоне неопределенности будущего вингера "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика объяснил, сколько длится процедура раскрытия пробы "Б" после обнародования положительной допинг-пробы "А".

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"Процедура проводится в той же лаборатории, что и анализ пробы "А", с соблюдением всех требований прозрачности и независимости. Как правило, анализ пробы Б выполняется от нескольких дней до нескольких недель.

Результаты анализа пробы "Б" конфиденциальны на этапе рассмотрения дела и могут быть обнародованы только после завершения всех процедур.

Если проба Б подтвердит результаты пробы А, по итогам чего на спортсмена наложат санкцию, то результаты пробы Б публично могут и не обнародоваться. О них будет знать только лаборатория, антидопинговая организация, спортсмен/его представители.

Так прописано в антидопинговых процедурах, от юристов это никак не зависит. Обязательно публичным является только окончательное решение антидопинговой организации", – добавил руководитель антидопингового центра", - сказал Попик.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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