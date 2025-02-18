Не все так плохо? В Италии рассуждают, почему Довбик не играл против Пармы
Матч с Порту будет довольно важный для римлян
Getty Images / Global Images Ukraine
В минувшее воскресенье
А уже 20 февраля состоится довольно важный матч для римлян в плей-офф Лиги Европы – "Рома" после ничьей 1:1 на выезде сыграет дома с "Порту".
И при этом, бывшие итальянские футболисты Анджело ди Ливио и Маурицио Коппола считают, что наставник "Ромы" Клаудио Раньери решил поберечь Довбика, так как поединок еврокубков важнее, чем встреча с "Пармой".
Ди Ливио: "В матче чемпионата Раньери решил предоставить отдых некоторым основным футболистам, поэтому сделал ротацию. Это помогло одолеть "Парму". Форвард Суле не провел какой-то невероятный матч, но забил важный гол. Раньери решил разгрузить Довбика, поэтому украинец не вышел на поле. От него ожидают помощи в четверг против "Порту".
Коппола: "Суле? Отличная продуктивность, но он не будет играть постоянно. Раньери распределил нагрузку между своими футболистами. Наставник решил, что Довбик должен отдохнуть перед важным матчем, поэтому теперь от украинца все ждут голов".
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