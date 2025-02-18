Не все так плохо? В Италии рассуждают, почему Довбик не играл против Пармы

В минувшее воскресенье "Рома" в чемпионате Италии обыграла "Парму" 1:0 , при этом украинский форвард римлян Артем Довбик весь поединок провел в запасе.

А уже 20 февраля состоится довольно важный матч для римлян в плей-офф Лиги Европы – "Рома" после ничьей 1:1 на выезде сыграет дома с "Порту".

И при этом, бывшие итальянские футболисты Анджело ди Ливио и Маурицио Коппола считают, что наставник "Ромы" Клаудио Раньери решил поберечь Довбика, так как поединок еврокубков важнее, чем встреча с "Пармой".

Читайте также Впервые после перехода в Рому Довбик провел весь матч на скамейке запасных

Ди Ливио: "В матче чемпионата Раньери решил предоставить отдых некоторым основным футболистам, поэтому сделал ротацию. Это помогло одолеть "Парму". Форвард Суле не провел какой-то невероятный матч, но забил важный гол. Раньери решил разгрузить Довбика, поэтому украинец не вышел на поле. От него ожидают помощи в четверг против "Порту".