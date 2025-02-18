Степаненко: С Динамо у нас общая проблема, общий враг - мы соперники только в спортивном плане

35-летний экс-футболист " Шахтера " Тарас Степаненко рассказал изданию The National о войне в Украине.

"Мое село, где живет 1100 человек, расположена в 70 километрах от Донецка. Я не был в Донецке с 2015 года, когда умер мой дедушка. Сейчас я нервничаю и злюсь, потому что в прошлом месяце мое село оккупировали русские войска. Там похоронены мой отец, дедушка и все умершие родственники. И я не могу поехать туда: Россия – не та страна, которую я хочу посетить. И если бы я хотел вернуться, это было бы невозможно.

Моя семья оставалась в Запорожье, но когда русские войска подошли на 40 километров, мы переехали в Киев летом 2022 года. Заводы в Запорожье бомбили каждый день, поэтому мы не могли остаться. Сейчас моя мама живет в Киеве, а жена с детьми – в испанской Малаге.

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После начала войны было очень тяжело. Каждый день ты читаешь новости и каждый день расстраиваешься. Футбол не имел значения. Даже когда я выходил на поле, я думал только о войне, о беженцах. Я плакал каждый раз в раздевалке перед матчами. "Шахтер" пытался помочь людям. Мы одевали футболки, чтобы вспомнить названия разрушенных городов. Мы приглашали детей, которые потеряли свои семьи из-за бомбардировки. Эти эмоции глубоко врезались в сердце.

Конечно, ч знал людей, которые воевали. Мой близкий друг недавно был переведен из-за многочисленных ранений. Он все еще в армии, но не на передовой. До войны он был успешным бизнесменом. Он рассказал мне много историй о том, какие ощущения, когда ты стоишь лицом к лицу с врагом. Он говорит, что футбол не только позволяет испытывать надежду, но и помогает дать людям чувство поддержки и сообщества.

Все знают кого-нибудь, кто погиб. В "Шахтере" у нас два вратаря. Один недавно потерял отца, погибшего в бою у моего села, другой – брата. Но это не только "Шахтер". У "Динамо" есть игроки, чьи родственники погибли. Мы соперники только в спортивном смысле. У нас общая проблема, общий враг. Я чувствую, что мы одна команда ради нашей страны. Я играю за национальную сборную вместе с игроками "Динамо", и мы стали близкими друзьями с ребятами моего возраста

Я надеюсь, что однажды "Шахтер" вернется в Донецк, но это очень сложно. У нас есть красивый стадион, но "Шахтер" покинул Донецк в 2014 году и уже прошло 11 лет", - рассказал Степаненко.