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19-летний украинский защитник подписал контракт с клубом из Эстонии

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До этого футболист играл в региональных лигах Германии

19-летний украинский защитник подписал контракт с клубом из Эстонии

фото из соцсетей

Новина українською

19-летний украинский правый защитник Михаил Кожушко подписал контракт с эстонским клубом "Нарва Транс". Об этом сам игрок сообщил в соцсетях.

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Контракт рассчитан на 2,5 года, защитник присоединился к своей новой команде на правах свободного агента.

До этого футболист выступал за "Лок Штендаль" из региональной лиги Германии.

Михаил является воспитанником "Днепра", он также играл за "Днепр-1", финский СЯК и чешский МСМ.

В минувшем сезоне "Нарва Транс" занял 6-е место из 10-ти в чемпионате Эстонии.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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