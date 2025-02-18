19-летний украинский защитник подписал контракт с клубом из Эстонии
До этого футболист играл в региональных лигах Германии
фото из соцсетей
19-летний украинский правый защитник Михаил Кожушко подписал контракт с эстонским клубом "Нарва Транс". Об этом сам игрок сообщил в соцсетях.
Контракт рассчитан на 2,5 года, защитник присоединился к своей новой команде на правах свободного агента.
До этого футболист выступал за "Лок Штендаль" из региональной лиги Германии.
Михаил является воспитанником "Днепра", он также играл за "Днепр-1", финский СЯК и чешский МСМ.
В минувшем сезоне "Нарва Транс" занял 6-е место из 10-ти в чемпионате Эстонии.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, одним из пунктов которого будут выборы
- Кремль озвучил позицию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО
- Президент Еврокомиссии - Келлогу: Европа готова увеличить расходы на оборону ЕС и Украины
- Проигранный суд и закрытие бизнеса: проблемы Зинченко не ограничиваются отсутствием игровой практики
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Бывший хавбек Ворсклы завершил карьеру
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000