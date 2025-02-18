19-летний украинский защитник подписал контракт с клубом из Эстонии

19-летний украинский правый защитник Михаил Кожушко подписал контракт с эстонским клубом "Нарва Транс". Об этом сам игрок сообщил в соцсетях.

Контракт рассчитан на 2,5 года, защитник присоединился к своей новой команде на правах свободного агента.

До этого футболист выступал за "Лок Штендаль" из региональной лиги Германии.

Михаил является воспитанником "Днепра", он также играл за "Днепр-1", финский СЯК и чешский МСМ.

В минувшем сезоне "Нарва Транс" занял 6-е место из 10-ти в чемпионате Эстонии.