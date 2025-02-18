Трубин против Монако. Стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Стартовые составы команд
Фото з відкритих джерел
Сегодня, 12 февраля, в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов "Бенфика" примет "Монако". Первый матч во Франции закончился победой португальской команды 1:0.
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский кипер "орлов" Анатолий Трубин традиционно выйдет в стартовом составе своей команды.
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Напомним, что UA-Футбол проведет
1️⃣1️⃣ ????????????????????????????!#SLBASM • #UCL pic.twitter.com/0kME8IBJOm— SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2025
Le ???????? ???????? ????????́???????????????? ???? @SLBenfica ⚔️— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) February 18, 2025
‣ #SLBASM pic.twitter.com/vVnM7EvTsz
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