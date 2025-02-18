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Трубин против Монако. Стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

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Стартовые составы команд

Трубин против Монако. Стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Фото з відкритих джерел

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 февраля, в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов "Бенфика" примет "Монако". Первый матч во Франции закончился победой португальской команды 1:0.

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Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский кипер "орлов" Анатолий Трубин традиционно выйдет в стартовом составе своей команды.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Бенфика" - "Монако".

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