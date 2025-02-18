Цыганков стал лучшим ассистентом в истории Жироны в чемпионате Испании

Украинский вингер Виктор Цыганков стал лучшим ассистентом в истории " Жироны " в чемпионатах Испании, сообщает Estadio Deportivo.

Как пишет источник, после недавнего матча с "Хетафе", в котором украинец отдал очередной голевой пас, на счету Виктора уже 16 ассистов в Ла Лиге.

Таким образом, Цыганков вышел на чистое первое место по ассистентам "Жироны" в чемпионате, обойдя Мигеля Гутьерреса (15 ассистов).

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За ними расположились Порту (13 результативных передач), Алекс Гранель и Алеиш Гарсия (по – 11).

Напомним, что Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" в январе 2023 года. Также на его счету 12 голов в 71 матче за команду.