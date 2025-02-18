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Нескладно сложился. Трубин пропустил в ближний угол в матче ЛЧ с Монако. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

1:1 в ответном матче

Нескладно сложился. Трубин пропустил в ближний угол в матче ЛЧ с Монако. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 февраля, в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов "Бенфика" принимает "Монако". Первый матч во Франции закончился победой португальской команды 1:0.

Украинский кипер "орлов" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе своей команды.

"Бенфика" открыла счет в первом тайме, но еще до перерыва "Монако" сравнял – на 32-й минуте Трубин после несильного удара в ближний угол нескладно и неудачно сложился и пропустил.

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1:1 в матче и 2:1 в пользу "Бенфики" в общем противостоянии.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Бенфика" - "Монако".

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Бенфика (Лиссабон) Монако Анатолий Трубин
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
18.02.2025 в 22:47
И на выходах играет неуверенно... Неужели аццуцвие головина так сказываецца на игре Трубина??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
18.02.2025 в 22:47
И на выходах играет неуверенно... Неужели аццуцвие головина так сказываецца на игре Трубина??
Ответить
0
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