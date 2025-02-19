"Дело уже в САЅ". Экс-форвард Шахтера рассказал, как судится с бывшим клубом

Нападающий "Лехии" Богдан Вьюнник рассказал подробности судебного дела с "Шахтером", который не согласен с тем, что игрок разорвал контракт и покинул донецкую команду.

- Ты ушел из "Шахтера", причем была там интересная такая ситуация. Какое развитие этой ситуации? Где сейчас дело? Или оно в судах?

- На самом деле, могу сказать, то интернет сделал по этому поводу такое громкое дело, потому что вообще это нормальные вещи в футболе, когда ты имеешь какую-то, скажем так, не до конца нормальную коммуникацию с руководством.

Потом пошло так, что нужно было мне сменить клуб, но таким досадным образом. Я люблю "Шахтер" всем сердцем и желаю им всегда всего наилучшего, но сейчас дело в суде и думаю, что примерно через пару месяцев будет что-то. Будем что-то знать, какие-то новости.

- В украинском суде, я так понимаю, "Шахтер" имеет к тебе финансовые претензии относительно возмещения из-за самовольного ухода из клуба, правильно я понимаю?

- Нет, дело уже находится в КАСе (международный спортивный суд, который базируется в Швейцарии, - прим.), я так понимаю.

- В Лозанне, да?

- Я вообще ничего не знаю, как там происходит, за меня работают адвокаты и думаю, что все будет хорошо.

- А выходили на тебя представители клуба, чтобы какую-то мировую подписать, прийти к какому-то консенсусному решению еще до разбирательства в Лозанне?

- Нет, не выходили. "Шахтер" не выходил на меня на связь, - сказал Вьюнник.