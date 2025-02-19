Украинец Лехии после победы над Заглембе: Пофеерили и поднялись в таблице

Нападающий польской "Лехии" Богдан Вьюнник прокомментировал победу над "Заглембе" (3:1), которая позволила ему попасть в символическую сборную 21-го тура Экстраклясы по версии Sofascore.

- Богдан, в польском чемпионате по итогам последнего тура ты попал в символическую сборную. Расскажи нам, за какие такие заслуги?

- Да так, пофеерили мы вчера (17 февраля - прим.), классный матч отыграли, победили, поднялись немного в турнирной таблице.

- Сам ты отметился двумя ассистами. Еще наш соотечественник Макс Хлань отметился голом. Расскажи, какие эмоции переполняют после матча?

- Даже дух захватывает после победы. Еще и было так очень холодно, что не могу вернуть свой голос. Наша команда выходила с таким настроем, что нам нужны очки в турнирной таблице. И выходили, как на финал, как говорят. Очень доволен, что смог помочь команде и отдать два ассиста, а также попасть в ту символическую сборную. Впервые у меня в жизни такое было, и за то я очень рад.

- Вот изучаю твою статистику этого сезона, смотрю, что в начале ты один матч отыграл слева, а в последних поединках на позиции атакующего полузащитника, по крайней мере, тебя нарисовали. Насколько тебе комфортно на этой позиции действовать?

- Я в этом сезоне почти все 20 матчей провел на разных позициях, потому что я могу играть где угодно, где меня поставит тренер. Последние матчи я играю как "десятка", и это мне очень нравится, потому что я играю больше с мячом, могу помочь партнерам в атаке, и также очень много играю на оборону, - сказал Вьюнник.