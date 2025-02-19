Экс-форвард Шахтера - о трансфере в европейской клуб: Это для меня шаг вперед

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Богдан Вьюнник, который сейчас выступает за гданьскую "Лехию", поделился своими впечатлениями от пребывания в чемпионате Польши.

- Давай о твоей команде, которая в низах, в зоне вылета, среди аутсайдеров. Ты перешел из "Шахтера", который всегда претендует на самые высокие места и награды, в команду, которая была из низшей лиги. Какие твои ощущения и перспективы?

- Как воспитанник "Шахтера", я всегда играл за первое место. Сейчас немного другое ощущение, когда ты играешь каждый матч и не знаешь, какой будет результат. Но могу сказать, что это для меня шаг вперед, потому что я сейчас нахожусь в Европе, и здесь на каждом матче присутствуют скауты из разных стран, - ответил Вьюнник.