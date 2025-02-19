Зинченко поддержал травмированного одноклубника
Защитник не сыграет в футбол до конца года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легионер лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вместе с другими футболистами клуба поддержал травмированного партнера по команде, которому пришлось перенести операцию на колене.
Недавно Такехиро Томиясу сообщил о том, что из-за проблем с правым коленом он не сыграет в текущем сезоне. А позже появилось официальное заявление от "Арсенала" о том, что возвращение 26-летнего японца не ожидается раньше конца 2025 года. В этом сезоне он провел на поле лишь 6 минут в матче с "Саутгемптоном" (3:1) в АПЛ.
???? Takehiro Tomiyasu’s Arsenal teammates, on Instagram, after he confirmed he had underwent another surgery. ❤️ https://t.co/w5rprOxbmL pic.twitter.com/JXTvfAM0ua— DailyAFC (@DailyAFC) February 19, 2025
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Напомним, что Такехиро Томиясу перешел в "Арсенал" летом 2021 года из "Болоньи" за почти 20 миллионов евро.
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