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Зинченко поддержал травмированного одноклубника

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Защитник не сыграет в футбол до конца года

Зинченко поддержал травмированного одноклубника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский легионер лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вместе с другими футболистами клуба поддержал травмированного партнера по команде, которому пришлось перенести операцию на колене.

Недавно Такехиро Томиясу сообщил о том, что из-за проблем с правым коленом он не сыграет в текущем сезоне. А позже появилось официальное заявление от "Арсенала" о том, что возвращение 26-летнего японца не ожидается раньше конца 2025 года. В этом сезоне он провел на поле лишь 6 минут в матче с "Саутгемптоном" (3:1) в АПЛ.

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Напомним, что Такехиро Томиясу перешел в "Арсенал" летом 2021 года из "Болоньи" за почти 20 миллионов евро.

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Опубликовал: Андрей Журба
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