Зинченко поддержал травмированного одноклубника

Украинский легионер лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вместе с другими футболистами клуба поддержал травмированного партнера по команде, которому пришлось перенести операцию на колене.

Недавно Такехиро Томиясу сообщил о том, что из-за проблем с правым коленом он не сыграет в текущем сезоне. А позже появилось официальное заявление от "Арсенала" о том, что возвращение 26-летнего японца не ожидается раньше конца 2025 года. В этом сезоне он провел на поле лишь 6 минут в матче с "Саутгемптоном" (3:1) в АПЛ.

???? Takehiro Tomiyasu’s Arsenal teammates, on Instagram, after he confirmed he had underwent another surgery. ❤️ https://t.co/w5rprOxbmL pic.twitter.com/JXTvfAM0ua