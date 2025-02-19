"Наш топ-бомбардир". Раньери расхвалил Довбика, но назвал и проблему

Главный тренер " Ромы " Клаудио Раньери перед ответным матчем Лиги Европы с "Порту" похвалил украинского форварда своей команды Артема Довбика, но считает, что украинец может забивать и больше голов.

"Довбик продолжает улучшать свою игру. Он – наш главный игрок впереди, он наш топ-бомбардир. Однако вопрос в том, что мы не всегда можем правильно доставить ему мяч.

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Это процесс, мы продолжаем развиваться в этом плане. Убежден, что только работа поможет преодолеть эти проблемы", – сказал Раньери.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик в 33-х матчах за "Рому" забил 13 голов.