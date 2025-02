Как там Лунин? Известны стартовые составы на матч ЛЧ Реал - Манчестер Сити

Сегодня, 19 февраля, состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов , в котором "Реал" примет "Манчестер Сити". В первом поединке в Манчестере мадридцы выиграли со счетом 3:2.

Сегодняшний матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд. Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин остался в запасе на поединок, а в старте традиционно выйдет Тибо Куртуа.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Манчестер Сити".

Your City team to take on Real Madrid ????



XI | Ederson, Khusanov, Stones, Dias (C), Gvardiol, Nico, Gundogan, Bernardo, Foden, Savinho, Marmoush



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Ake, Kovacic, Haaland, Grealish, Doku, De Bruyne, Nunes, Lewis, McAtee