Начинаются будни трясины. Выйдет ли Таловеров против конкурента в борьбе за выживание?

Сегодня, 19 февраля, состоится перенесенный матч 31-го тура английского Чемпионшипа, в котором "Плимут" Таловерова на выезде сыграет с "Лутоном".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд. Украинский центрбек "Плимута" выйдет в стартовом составе на этот поединок.

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Отметим, что обе команды находятся в подвале таблицы и борются за выживание. "Лутон" идет на последнем, 24-м месте в таблице с 27 очками. "Плимут" - на позицию выше с 28 баллами.