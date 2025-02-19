Начинаются будни трясины. Выйдет ли Таловеров против конкурента в борьбе за выживание?
Плимут играет против Лутона
Фото: Plymouth Argyle
Сегодня, 19 февраля, состоится перенесенный матч 31-го тура английского Чемпионшипа, в котором "Плимут" Таловерова на выезде сыграет с "Лутоном".
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд. Украинский центрбек "Плимута" выйдет в стартовом составе на этот поединок.
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Отметим, что обе команды находятся в подвале таблицы и борются за выживание. "Лутон" идет на последнем, 24-м месте в таблице с 27 очками. "Плимут" - на позицию выше с 28 баллами.
Your Greens at Luton ???? pic.twitter.com/hkx6JxmCV9— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 19, 2025
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