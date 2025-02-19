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"Это было неприятно" - лузер Сити рассказал, как проиграл серию пенальти Лунину

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Бернарду Силва не забил Лунину

"Это было неприятно" - лузер Сити рассказал, как проиграл серию пенальти Лунину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Хавбек" Манчестер Сити" Бернарду Силва вспомнил, как не забил 11-метровый удар украинском киперу "Реала" Андрею Лунину в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

"Если дело дойдет до пенальти, я, конечно же, снова подниму руку. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Тогда я пробил по центру, и Лунин ждал этого... Это было неприятно, но я об этом не жалею", – цитирует Бернарду AS.

Напомним, что тогда в серии пенальти Лунин отразил удары двух игроков "Манчестер Сити" – Силвы и Матео Ковачича. Тем самым Андрей вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов.

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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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