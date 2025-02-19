"Это было неприятно" - лузер Сити рассказал, как проиграл серию пенальти Лунину
Бернарду Силва не забил Лунину
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек" Манчестер Сити" Бернарду Силва вспомнил, как не забил 11-метровый удар украинском киперу "Реала" Андрею Лунину в ответном матче 1/4 финала
"Если дело дойдет до пенальти, я, конечно же, снова подниму руку. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Тогда я пробил по центру, и Лунин ждал этого... Это было неприятно, но я об этом не жалею", – цитирует Бернарду AS.
Напомним, что тогда в серии пенальти Лунин отразил удары двух игроков "Манчестер Сити" – Силвы и Матео Ковачича. Тем самым Андрей вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов.
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Источник:AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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