У Зинченко появился вариант продолжения карьеры в Лиге 1

Украинский легионер "Арсенала" Александр Зинченко летом может перейти к французскому "Лиону", проявляющему предметный интерес к футболисту.

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"Олимпик" заинтересован в подписании экс-игрока "Манчестер Сити" и готов осуществить трансфер. Но для этого "ткачам" необходимо квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Отметим, что сейчас "малыши" занимают 6 строчку во французском первенстве (36 очков). Для прямой путевки в общий этап нужно финишировать в топ-3, а четвертая позиция дает возможность пробиться в квалификацию.