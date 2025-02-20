У Зинченко появился вариант продолжения карьеры в Лиге 1
У Атлетико будет конкурент
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский легионер "Арсенала" Александр Зинченко летом может перейти к французскому "Лиону", проявляющему предметный интерес к футболисту.
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"Олимпик" заинтересован в подписании экс-игрока "Манчестер Сити" и готов осуществить трансфер. Но для этого "ткачам" необходимо квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
Отметим, что сейчас "малыши" занимают 6 строчку во французском первенстве (36 очков). Для прямой путевки в общий этап нужно финишировать в топ-3, а четвертая позиция дает возможность пробиться в квалификацию.
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Источник:OM COMMUNITY
Опубликовал: Александр Симченко
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