Мудрика включили в список самых быстрых футболистов мира
Оказался в солидной компании
Getty Images/Global Images Ukraine
The Speeds Database определил самых быстрых игроков. Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик делит 4-5 места с испанцем малийского происхождения Адама Траоре.
Самая высокая зафиксированная скорость среди футболистов, км/ч
- Микки Ван де Вен (Нидерланды) – 37,38;
- Гарет Бэйл (Уэльс) – 36,9;
- Килиан Мбаппе (Франция) – 36,7;
- Михаил Мудрик (Украина), Адама Траоре – 36,6;
- Габриэль Верон (Бразилия) – 36,4;
- Карим Адейеми (Германия) – 36,3;
- Нуну Тавареш (Португалия) – 36,21;
- Эрлинг Холанд (Норвегия) – 36,2;
- Мусса Диаби (Франция) – 36,1.
Следует подчеркнуть, что эти данные только за тот период, когда научились фиксировать точную скорость футболистов.
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Источник:The Speeds Database
Опубликовал: Александр Симченко
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