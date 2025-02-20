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Мудрика включили в список самых быстрых футболистов мира

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Оказался в солидной компании

Мудрика включили в список самых быстрых футболистов мира

Getty Images/Global Images Ukraine

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The Speeds Database определил самых быстрых игроков. Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик делит 4-5 места с испанцем малийского происхождения Адама Траоре.

Самая высокая зафиксированная скорость среди футболистов, км/ч

  • Микки Ван де Вен (Нидерланды) – 37,38;
  • Гарет Бэйл (Уэльс) – 36,9;
  • Килиан Мбаппе (Франция) – 36,7;
  • Михаил Мудрик (Украина), Адама Траоре – 36,6;
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  • Габриэль Верон (Бразилия) – 36,4;
  • Карим Адейеми (Германия) – 36,3;
  • Нуну Тавареш (Португалия) – 36,21;
  • Эрлинг Холанд (Норвегия) – 36,2;
  • Мусса Диаби (Франция) – 36,1.

Следует подчеркнуть, что эти данные только за тот период, когда научились фиксировать точную скорость футболистов.

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Источник:
The Speeds Database
Опубликовал: Александр Симченко
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