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"Честно говоря, я даже не помню". Таловеров отреагировал на свой первый гол в Чемпионшипе

Наши за границей
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Думает уже о следующей игре

"Честно говоря, я даже не помню". Таловеров отреагировал на свой первый гол в Чемпионшипе

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров поделился эмоциями после забитого гола в ворота "Лутона" (1:1) в матче 31-го тура Чемпионшипа.

"Я был очень счастлив. Честно говоря, я даже не помню, как отпраздновал его, потому захлестывали эмоции. К сожалению, мы не победили сегодня, но, думаю, один балл, и мы просто продолжаем двигаться.

Мы готовимся к субботе, потому что сейчас мы будем ехать 5-6 часов. Мы должны восстановиться и быть готовыми, потому что скоро предстоит очень важный матч", – сказал украинец в интервью пресс-службе "пилигримов".

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