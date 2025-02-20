"Честно говоря, я даже не помню". Таловеров отреагировал на свой первый гол в Чемпионшипе

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров поделился эмоциями после забитого гола в ворота "Лутона" (1:1) в матче 31-го тура Чемпионшипа.

"Я был очень счастлив. Честно говоря, я даже не помню, как отпраздновал его, потому захлестывали эмоции. К сожалению, мы не победили сегодня, но, думаю, один балл, и мы просто продолжаем двигаться.

Мы готовимся к субботе, потому что сейчас мы будем ехать 5-6 часов. Мы должны восстановиться и быть готовыми, потому что скоро предстоит очень важный матч", – сказал украинец в интервью пресс-службе "пилигримов".