"Честно говоря, я даже не помню". Таловеров отреагировал на свой первый гол в Чемпионшипе

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров поделился эмоциями после забитого гола в ворота "Лутона" (1:1) в матче 31-го тура Чемпионшипа.

Читайте такжеТаловеров забил дебютный гол за Плимут. Какие оценки получил украинец?

Hear from Maxi, after he scored his first Argyle goal this evening ????



In partnership with @TheTurmericCo.