"Честно говоря, я даже не помню". Таловеров отреагировал на свой первый гол в Чемпионшипе
Думает уже о следующей игре
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Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров поделился эмоциями после забитого гола в ворота "Лутона" (1:1) в матче 31-го тура Чемпионшипа.
"Я был очень счастлив. Честно говоря, я даже не помню, как отпраздновал его, потому захлестывали эмоции. К сожалению, мы не победили сегодня, но, думаю, один балл, и мы просто продолжаем двигаться.
Мы готовимся к субботе, потому что сейчас мы будем ехать 5-6 часов. Мы должны восстановиться и быть готовыми, потому что скоро предстоит очень важный матч", – сказал украинец в интервью пресс-службе "пилигримов".
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Hear from Maxi, after he scored his first Argyle goal this evening ????— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 19, 2025
In partnership with @TheTurmericCo.
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