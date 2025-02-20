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"Вижу стабильное улучшение". Мойес оценил прогресс Миколенко в Эвертоне

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Похвала от наставника

"Вижу стабильное улучшение". Мойес оценил прогресс Миколенко в Эвертоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес поделился мнением об игре украинского защитника "ирисок" Виталия Миколенко.

"Я считаю, он хорошо играл в наших матчах. Я вижу стабильное улучшение в целом за эти годы. Считаю, когда ты попадаешь в АПЛ, адаптироваться в ней сразу нелегко, нужно время, чтобы освоиться. Я думаю, что когда ты молодой игрок, на это нужно время.

Видимо, с тех пор, как Миколенко пришел, ему всегда приходилось искать способы выходить на новый уровень, потому что команда нуждалась в этом. И это было сложно, это давило на него. А клуб был ближе к нижней части таблицы, чем к верхней.

Он очень хорошо сыграл в трех матчах, которые мы уже провели, поэтому я надеюсь, что мы продолжим его развитие, мы хотим этого. Он имеет много хороших качеств и многое еще может улучшить, поэтому надеюсь, мы сможем ему помочь. Он действительно неплохой игрок", - сказал Мойес в интервью Setanta Sports.

В текущем сезоне Миколенко принял участие в 24 матчах на клубном уровне.

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Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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