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Таловеров получил очередную награду лучшему игроку матча от Плимута

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Украинец разрывает Англию

Таловеров получил очередную награду лучшему игроку матча от Плимута

Getty Images/Global Images Ukraine

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Болельщики "Плимута" признали Максима Таловерова лучшим игроком матча против "Лутона" (1:1). Украинский легионер отметился дебютным голом за новую команду, получив очередную награду лучшему игроку матча от клуба.

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Добавим, что от статистических порталов WhoScored и Sofascore Максим Таловеров получил очень высокие оценки.

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Напомним, что Максим Таловеров присоединился к "Плимуту" из австрийского "ЛАСКа" за 2 миллиона евро в январе этого года. Он успел провести пять игр за английскую команду и помог им улучшить свое турнирное положение.

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Источник:
Plymouth Argyle FC
Опубликовал: Андрей Журба
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