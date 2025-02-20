Таловеров получил очередную награду лучшему игроку матча от Плимута
Украинец разрывает Англию
Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики "Плимута" признали Максима Таловерова лучшим игроком матча против "Лутона" (1:1). Украинский легионер отметился дебютным голом за новую команду, получив очередную награду лучшему игроку матча от клуба.
Another BIG performance from Maxi ???? pic.twitter.com/NfrKsskAf2— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 20, 2025
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Добавим, что от статистических порталов WhoScored и Sofascore Максим Таловеров получил очень высокие оценки.
Напомним, что Максим Таловеров присоединился к "Плимуту" из австрийского "ЛАСКа" за 2 миллиона евро в январе этого года. Он успел провести пять игр за английскую команду и помог им улучшить свое турнирное положение.
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