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"Шомуродов борется, бьется, вкладывает душу", - экс-форвард Ромы раскритиковал Довбика

Наши за границей

А у Довбика этого нет

"Шомуродов борется, бьется, вкладывает душу", - экс-форвард Ромы раскритиковал Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-форвард "Ромы" и сборной Италии Руджьеро Риццителли выступил с критикой украиснкого форварда римлян Артема Довбика.

"В следующем сезоне команде будет нужен бомбардир, потому что от Довбика я ожидал гораздо большего. С самого начала он не слишком сильно напрягал соперников, а сейчас он как рыба, которую вытащили из воды: не участвует в игре, не проявляет себя, не дает глубины.

Шомуродов, у которого гораздо меньше качеств, борется, бьется – когда выходит, то вкладывает душу, чего я не вижу в Довбике. Извините, но сначала нам нужен лидер, который будет забивать двадцать голов. Ты можешь играть в футбол как угодно, но если не забиваешь, то дальше не пойдешь", – сказал Риццителли.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик в 33-х матчах за "Рому" забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
GialloRossi.net
Опубликовал: Михаил Черныш
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