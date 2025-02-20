"Шомуродов борется, бьется, вкладывает душу", - экс-форвард Ромы раскритиковал Довбика
А у Довбика этого нет
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Экс-форвард "
"В следующем сезоне команде будет нужен бомбардир, потому что от Довбика я ожидал гораздо большего. С самого начала он не слишком сильно напрягал соперников, а сейчас он как рыба, которую вытащили из воды: не участвует в игре, не проявляет себя, не дает глубины.
Шомуродов, у которого гораздо меньше качеств, борется, бьется – когда выходит, то вкладывает душу, чего я не вижу в Довбике. Извините, но сначала нам нужен лидер, который будет забивать двадцать голов. Ты можешь играть в футбол как угодно, но если не забиваешь, то дальше не пойдешь", – сказал Риццителли.
Напомним, что в текущем сезоне Довбик в 33-х матчах за "Рому" забил 13 голов и отдал 4 ассиста.
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