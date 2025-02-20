Еще поиграет. 37-летний Дедечко трудоустроился в клубе второго румынского дивизиона
Футболист будет играть за ФК Кымпулунг
фото из свободных источников
37-летний украинский опорный полузащитник Денис Дедечко продолжит карьеру во втором румынском дивизионе.
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Футболист подписал контракт с ФК "Кымпулунг".
Соглашение рассчитано до конца сезона, но сделку могут продлить, если клуб избежит вылета в третью лигу.
Кымпулунг" после 15 матчей, набрал 4 балла и занимает 20-е место в турнирной таблице.
Дедечко последние три сезона провел в составе молдавского клуба "Зимбру" из Кишинева.Также футболист ранее играл за клубы из Эстонии, Армении, Казахстана, Украины, а также провел один поединок в составе национальной сборной.
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