Известно, почему Довбик остался вне заявки Ромы на матч против Порту
СМИ пишут, что у украинца травма
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик сегодня не выйдет в стартовом составе своей команды на ответный матч Лиги Европы против "Порту".
По данным итальянских СМИ, Артем на тренировке почувствовал дискомфорт в приводящей мышце и поэтому остался вне заявки на сегодняшний поединок.
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Ожидается, что вместо него на поле выйдет Элдор Шомуродов.
Напомним, что матч "Рома" - "Порту" начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет
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Источник:romapress
Опубликовал: Михаил Черныш
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