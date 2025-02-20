Известно, почему Довбик остался вне заявки Ромы на матч против Порту

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик сегодня не выйдет в стартовом составе своей команды на ответный матч Лиги Европы против "Порту".

По данным итальянских СМИ, Артем на тренировке почувствовал дискомфорт в приводящей мышце и поэтому остался вне заявки на сегодняшний поединок.

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Ожидается, что вместо него на поле выйдет Элдор Шомуродов.