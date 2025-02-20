Неожиданно. Довбик не попал в заявку Ромы на ответный матч ЛЕ против Порту
Сегодня - без Артема
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 20 февраля, состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы, в котором "Рома" примет "Порту".
Матч начнётся в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
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В заявке римской команды неожиданно не оказалось украинского форварда Артема Довбика.
Напомним, что матч "Рома" - "Порту" начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет
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