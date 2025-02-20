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Неожиданно. Довбик не попал в заявку Ромы на ответный матч ЛЕ против Порту

Наши за границей
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Сегодня - без Артема

Неожиданно. Довбик не попал в заявку Ромы на ответный матч ЛЕ против Порту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 20 февраля, состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы, в котором "Рома" примет "Порту".

Матч начнётся в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

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В заявке римской команды неожиданно не оказалось украинского форварда Артема Довбика.

Напомним, что матч "Рома" - "Порту" начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка. Неделю назад в Португалии команды сыграли 1:1.

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