В Роме дали первую информацию о травме Довбика

Спортивный директор " Ромы " Флоран Гисольфи рассказал о травме украинского форварда команды Артема Довбика, из-за которой он пропустил ответный матч Лиги Европы с "Порту".

"Мы должны действовать разумно и поддерживать интенсивность.

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"Я не знаю точно, как долго Артем будет отсутствовать, но, похоже, травма несерьезная. К счастью, у нас есть Шомуродов, который усердно работает ради команды и готов отдать все свои силы", — сказал Гисольфи Sky Sport Italia.

Напомним, что по данным итальянских СМИ, Артем на тренировке почувствовал дискомфорт в приводящей мышце и поэтому остался вне заявки на поединок с "Порту".