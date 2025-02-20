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В Роме дали первую информацию о травме Довбика

Наши за границей
Обновлено

Надеемся, что травма несерьезная

В Роме дали первую информацию о травме Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Ромы" Флоран Гисольфи рассказал о травме украинского форварда команды Артема Довбика, из-за которой он пропустил ответный матч Лиги Европы с "Порту".

"Мы должны действовать разумно и поддерживать интенсивность.

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"Я не знаю точно, как долго Артем будет отсутствовать, но, похоже, травма несерьезная. К счастью, у нас есть Шомуродов, который усердно работает ради команды и готов отдать все свои силы", — сказал Гисольфи Sky Sport Italia.

Напомним, что по данным итальянских СМИ, Артем на тренировке почувствовал дискомфорт в приводящей мышце и поэтому остался вне заявки на поединок с "Порту".

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
20.02.2025 в 20:36
С Мудриком также было
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Комментарии 3
fatov1986 (Лондон)
20.02.2025 в 20:36
С Мудриком также было
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1
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
20.02.2025 в 20:46
Ка.цап ! Брись на болота ! Чого тут тобі треба ? В чорний пакет тебе свинособака, запакувати ???
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0
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Don_Benito (Буча)
20.02.2025 в 21:26
Хотів спитати як було з kацaпськими форвардами - згадав, що їх взагалі не існує...
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