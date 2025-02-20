В Роме дали первую информацию о травме Довбика
Надеемся, что травма несерьезная
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "
"Мы должны действовать разумно и поддерживать интенсивность.
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"Я не знаю точно, как долго Артем будет отсутствовать, но, похоже, травма несерьезная. К счастью, у нас есть Шомуродов, который усердно работает ради команды и готов отдать все свои силы", — сказал Гисольфи Sky Sport Italia.
Напомним, что по данным итальянских СМИ, Артем на тренировке почувствовал дискомфорт в приводящей мышце и поэтому остался вне заявки на поединок с "Порту".
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