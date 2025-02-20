Яремчук опубликовал своеобразную карикатуру на Трампа. ФОТО

Последние заявления президента США Дональда Трампа в адрес своего украинского коллеги Владимира Зеленского разгневало миллионы украинцев, в том числе и форварда "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук.

Роман в своем Инстаграм опубликовал карикатуру на мистера Трампа.

Как-то подписывать фотографию Яремчук не стал.