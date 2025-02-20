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Яремчук опубликовал своеобразную карикатуру на Трампа. ФОТО

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Трамп в последние дни много наговорил

Яремчук опубликовал своеобразную карикатуру на Трампа. ФОТО

Novasports

Новина українською

Последние заявления президента США Дональда Трампа в адрес своего украинского коллеги Владимира Зеленского разгневало миллионы украинцев, в том числе и форварда "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук.

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Роман в своем Инстаграм опубликовал карикатуру на мистера Трампа.

Как-то подписывать фотографию Яремчук не стал.

Яремчук опубликовал своеобразную карикатуру на Трампа. ФОТО - изображение 1
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
20.02.2025 в 22:28
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
20.02.2025 в 22:28
Ответить
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