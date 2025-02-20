Яремчук опубликовал своеобразную карикатуру на Трампа. ФОТО
Трамп в последние дни много наговорил
Novasports
Последние заявления президента США Дональда Трампа в адрес своего украинского коллеги Владимира Зеленского разгневало миллионы украинцев, в том числе и форварда "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук.
Читайте такжеТрамп назвал Зеленского "диктатором без выборов"
Роман в своем Инстаграм опубликовал карикатуру на мистера Трампа.
Как-то подписывать фотографию Яремчук не стал.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
20.02.2025 в 22:28
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Известно, почему Довбик остался вне заявки Ромы на матч против Порту
- Он даже не сказал нет. Ямал обвинил Лунина в нечестной игре
- Буданов ответил, удастся ли в этом году достичь режима прекращения огня
- Почему так долго? Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой Б Мудрика
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000
Комментарии 1