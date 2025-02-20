Будущее украинских футболистов: кто готов сделать шаг вперед?

Украинский футбол переживает сложный период: национальная сборная борется за выход на крупные турниры, клубы вынуждены выступать в еврокубках на нейтральных полях, а внутренний чемпионат теряет в конкурентоспособности. Однако даже в этих условиях украинские игроки продолжают привлекать внимание европейских клубов и осваиваться в топовых лигах. К большому счастью, у нас есть примеры футболистов, которые закрепились в топ клубах Европы. И, помимо этого, сейчас потенциально еще находится несколько звездных игроков под прицелом скаутов. Но все же есть и случаи, когда клуб желательно сменить.

Сейчас мы разберем каждый случай отдельно и постараемся понять какой же вариант правильный. На сегодняшний день мы имеем футболистов, которые не просто числятся в команде и наблюдают за игрой со скамейки запасных. Это игроки достойного уровня, которые приносят пользу своим командам. От матча к матчу они попадают в основной состав и получают полный кредит доверия от тренера. Но есть случаи, когда футболист оступился и принял неверное решение по переходу. И здесь главное все взвесить и принять правильное решение по своему будущему.

В этой статье мы разберем ситуацию пяти украинских футболистов, которые играют в ведущих лигах Европы: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Илья Забарный ("Борнмут"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Артем Довбик ("Рома") и Андрей Лунин ("Реал"). Как складывается их карьера в нынешних клубах? Стоит ли им искать новый вызов? И какие варианты для них были бы наиболее логичными?

Анатолий Трубин

Молодой голкипер не так давно сменил прописку и переехал в португальский чемпионат, но уже покорил миллионы болельщиков по всему миру. Мы все чаще слышим, что фанаты называют фамилию голкипера, когда идет разговор о возможном трансфере. Анатолий начал свою карьеру в сезоне 18/19 и провел пять сезонов в составе "Шахтера". Когда Трубин стал получать больше игровой практики все обратили внимание на его потенциал и за голкипером стали наблюдать мировые гранды футбола.



И вот в поле зрения "Бенфики" попал украинский голкипер. Стороны договорились о стоимости трансфера, согласовали условия личного контракта и Анатолий отправил в Португалию. Трубин относительно неплохо дебютировал в своем первом сезоне и по его окончанию мы увидели среднюю оценку 7,14. Все 28 игр голкипер провел в стартовом составе и пропустил 22 гола. Важным компонентом в статистике вратарей являются "сухие" матчи, а таких у Трубина было 13. За свой дебютный сезон украинец получил 100 ударов в створ, что не мало по меркам местного чемпионата. Глядя на карту ударов, мы видим, что процентов сэйвов составляет 78%. Также хочется отметить хорошую игру при 11-и метровых, ведь Анатолий отразил 3 из 5 пенальти за свой дебютный сезон в Премьер-лиге.

Текущий сезон еще не окончен, но на него также стоит обратить внимание. Показатели Трубина немного упали, за 22 игры он пропустил 18 голов. Что касается "сухих" ворот, то здесь уже Анатолий имеет в своем активе 10 матчей. Процентов сэйвов также снизился и на текущий момент составляет 70%. В общем можно считать сезон неплохим, особенно учитывая как "Бенфика" выступает на евроарене. И Анатолий Трубин не один раз спасал свою команду и помогал пройти дальше.

Сейчас главным вопросом стоит следующее, а что делать дальше? Стоит ли оставаться в "Бенфике" или же нужно сменить прописку ближайшим лето? Один из слухов состоит в том, что "Манчестер Юнайтед" интересуется украинцем. Контракт Анатолия действует до 2028 года, а это означает, что за голкипера нужно неплохо заплатить. Но мы знаем возможности "красных дьяволов" на трансферном рынке. Правда "Бенфика" желает получить не менее 45 млн евро за своего звездного вратаря, а это отпугивает даже такие клубы как "Манчестер Юнайтед".

Сейчас "Бенфика" прошла "Монако" в 1/16 финала Лиги чемпионов и конечно все эти матчи на руку украинскому голкиперу. Весь селекционный мир наблюдает за игрой футболистов на евроарене и это замечательный шанс себя продать в более титулованный клуб. К слову, в мае 2024 года один из центров спортивных исследований поставил Трубина и Кобеля на первую и вторую строчку. Цена голкиперов была идентичной и оценивалась в 66 млн евро.

Если и выбирать клуб для Анатолия Трубина, то это должен быть один из трех топовых чемпионатов Европы. Плюс нужно брать в учет реальное положение дел у команд и их необходимости в новом вратаре. Если мы говорим об АПЛ, то здесь будет несколько клубов для рассмотрения. "Челси" страдает от количества пропущенных и неуверенности своего голкипера, потому выступает одним из фаворитов. Что касается конкурента, то здесь "Манчестер Сити", у которого непонятные взаимоотношения с Эдерсоном. По Испании все более понятно, ведь там один претендент – это "Барселона". Но учитывая продления контракта и агрессивную молодежь в составе сине-гранатовые могут не захотеть тратиться на позицию голкипера, а предпочтут укрепить центр поля или же атаку. Ну и финальным выступает, пожалуй, "Бавария" из Бундеслиги, которая хоть и продлила контракт с Нойером, но нуждается в молодой крови и обновлении позиции голкипера.

Илья Забарный

Илья Забарный является самым ярким и перспективным игроком с украинским паспортом за границей. Сейчас молодой защитник выступает за "Борнмут" и является любимчиком среди фанатов клуба. Нельзя сказать, что адаптация проходила на отлично и у Ильи все прошло без проблем. Но это не отменяет того факта, что по истечению третьего сезона за футболистом выстроится очередь из топ-клубов нашей планеты. Основным желающим выступает "Реал", но есть и другие команды, в которых может оказаться Забарный.



Хочется внести немного статистических показателей текущего сезона АПЛ. Для начала нужно отметить, что "Борнмут" в этом сезоне находится в невероятной форме и входит пока еще в пятерку лучших команд Англии. Но нас больше интересуют персональные данные. В этом сезоне Илья создал 10 голевых моментов и это за 25 игр, как для защитника очень неплохой показатель. Что касается передач, ведь это также важный пункт в разборе ЦЗ. Точность паса у Забарного составляет 81,5%, а вот над дальними передачами нужно поработать (около 40%).

Главным аспектом выступают оборонительные характеристики и здесь мы копнем немного глубже. Процент отбора мяча составляет 65%, а возврат потерянного мяча практически доведен до идеала. Безусловно Илья не эталон контроля, ведь там порядка 67%, но в случае потери – он тут же включается в отбор и молниеносно исправляет ситуацию. На "втором этаже" также все надежно и процент выигранных единоборств составляет 65%. Украинец очень аккуратен вблизи своих ворот и старается по минимуму фолить (13 нарушений) и 3 желтые карточки.



Хоть "Борнмут" и стремится попасть в зону Лиги чемпионов, но перспективы и возможности у них ограничены. Потому Илье стоит задуматься о возможной смене клуба уже предстоящим летом. Как я выше и писал им плотно заинтересовался "королевский клуб". Цена, которая обсуждалась на тот момент составляла 65 млн евро. Что является приемлемым, учитывая реалии трансферного рынка на сегодняшний день. Но учитывая, как "Реал" справляется со своими проблемами в обороне им может и не понадобиться новый ЦЗ. И здесь на арену выходят два подходящих номинанта в виде "Ливерпуля" и "Баварии". Не могу сказать, что со стороны этих команд был проявлен интерес к Илье. Все зависит от сложившихся обстоятельств. Ведь если "Ливерпуль" не согласует новый контракт с Вирджилом – нужно будет искать нового ЦЗ. А "Бавария" имеет не очень хорошие перспективы по своей линии обороны. Сюда, конечно, можно было еще добавить "Манчестер Сити", но Пеп Гвардиола решил скупить более "сырых" защитников.

Александр Зинченко

Тот самый Александр Зинченко, которого почему-то многие фанаты футбола с украинским паспортом считают лучшим левым защитником в АПЛ. Как бы забавно это не звучало, но последнее время игрок чаще смотрит футбол со скамейки запасных и не имеет никаких перспектив попадания в основной состав "Арсенала". Сразу нужно отметить, за все игры "канониров" в текущем сезоне Александр сыграл только в 8-и. Средняя оценка составила чуть более 6 и здесь нужно более детально разобраться в ситуации.

Футбольная карьера Александра складывалась не лучшим образом. Были и такие отрезки как "Уфа", после которой футболист загадочным образом оказался в "Манчестер Сити". После чего была аренда в "ПСВ" и вот те долгожданные и заветные матчи под руководством Пепа Гвардиолы. Стоит отметить, что Зинченко был удобен для испанца. Он идеально подходил под требования игры через короткий пас и при этом от украинца много не требовалось. Нужно было лишь только держать свой квадрат в районе позиции ЛЗ и переводить мяч в центр поля. От этого и оценки в среднем около семи за все сезоны игр в "Манчестер Сити" и "Арсенале".

Сейчас мы видим, что отношения Зинченко и Артеты складываются не лучшим образом и тренер все чаще предпочитает более молодых защитников, несмотря на разницу в опыте. Но ведь это все происходит не от хорошей жизни. Мы неоднократно замечали "привозы" именно с фланга Александра, когда он просто не доиграл эпизод до конца. Возможно, это могло работать в системе "Манчестер Сити", где тебя без проблем мог подстраховать партнер по команде. Но у Артеты совершенно другой подход к играм и футболист имеет четкие границы и установки на игру.

Дабы не быть многословным просто приведу в пример несколько статистических показателей, которые важны для каждого защитника. Процент выигранных единоборств Александра составляет всего на всего чуть более 30%. Вот и становится теперь понятно, почему Артета предпочитает кого угодно, но не Зинченко. Что касается выигрышей на "втором этаже", то там ситуация не особо лучше и с горем пополам набегает около 50%. Ну и финальным будет возврат потерянного мяча, и он составляет 18%.

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Будем объективными и признаем, что АПЛ не для Александра и ему срочно нужно принимать меры по смене чемпионата. Тем более мы видим, что есть клубы, которые желают заполучить футболиста. Первым и более реальным является "Боруссия Дортмунд". При условии строящегося проекта и перетасовки состава Александр может закрепиться в основном составе. Это наиболее вероятная команда для уровня игры Зинченко. А вот вторым является "Атлетико" и здесь лично у меня слишком много вопросов. Начиная от необходимости такого уровня игрока в составе Симеоне и заканчивая вероятностью попадания в основной состав. Как по мне Диего нуждается в более крепких и слаженных защитниках. Если это переход ради очередного упоминания в социальных сетях, что игрок является частью звездной команды – тогда окей. Но если Зинченко еще хочет поиграть и реанимировать свою карьеру, тогда ему точно дорога в Бундеслигу.

Артем Довбик и Андрей Лунин

А вот эта пара футболистов выбрала вполне удачные места для продолжения карьеры, но все же нужно сказать пару слов. Мы очень хорошо помним, как Артем вписался в состав "Жироны" и какая очередь за ним выстраивалась по окончанию того незабываемого сезона. Среди предложений на столе перед нападающим был "Атлетико" и "Рома". На тот момент лично я считал приоритетным для Довбика получить опыт игры под руководством Диего Симеоне. Но спустя какое-то время стало понятно, что Артем может потеряться в том составе и просто скатиться на уровень скамейки запасных. Украинец выбрал основной состав под руководством Де Росси. Но для "Ромы" ситуация сложилась весьма плачевно и это уже третий тренер за короткий промежуток времени. Естественно, у Довбика не будет идти игра, когда вся команда находится в кризисе. Ведь он тот типаж форварда, который напрямую зависит от партнеров по команде. Артему нужно просто выждать момент и уже в следующем сезоне продемонстрировать на что он способен.

Сколько было разговоров о правильности выбора команды для Андрея Лунина. Здесь важно понимать одну вещь. Голкипер может ждать своего звездного часа более 5 лет, пока не уйдет на пенсию основной вратарь. Украинец сделал ставку на скамейку запасных в топ клубе нашей планеты с перспективой игрока основного состава в далеком будущем. И я хочу сказать, что у него это получается. Вспомните только тот отрезок, когда травмировался Куртуа и Андрей вел команду по плей-офф Лиги чемпионов до самого финала. И по правде говоря, если бы не Лунин – неизвестно где был бы "Реал" в прошлом сезоне. Несмотря на недостаток игровой практики Андрею нужно идти до конца и показывать преданность клубу. Уже не так много времени осталось до того, как он займет место основного вратаря "Реала".

Летнее трансферное окно станет определяющим для многих из нашего списка. Кто-то может пойти на риск и попробовать себя в новом клубе, а кто-то выберет стабильность и останется бороться за место в основе. И мы не знаем какое из этих решений будет правильным. Но одно можно сказать точно: украинские игроки продолжают оставаться на виду в топ-чемпионатах, а значит, интерес к ним будет только расти. Вопрос лишь в том, смогут ли они сделать следующий шаг и подняться на еще более высокий уровень.