Атлетико определилось с финансовым предложением по трансферу Зинченко
Испанский клуб рассчитывает на выгодное соглашение
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко через несколько месяцев может стать игроком "Атлетико".
"Матрасники" готовы заключить сделку летом по сниженной цене, ведь у футболиста истекает контракт в конце сезона 2025/26. Руководство "кольчонерос" уверено, что экс-защитника "Манчестер Сити" удастся купить за 15 млн евро. Это вдвое меньше по сравнению с рыночной оценкой трансферной стоимости.
В 2025 году Александр отыграл в АПЛ 5 минут. Чуть больше он провел на поле в первом матче 1/2 финала Кубка лиги против "Ньюкасла". Лишь в 7 туре общего этапа Лиги чемпионов Зинченко вышел в старте на поединок с "Динамо" (Загреб).
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